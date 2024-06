Hallitus hüüab tulles! Ekspert paljastab levinud üüriprobleemid ning kuidas neid lahendada

Pange paika ootused koristuse osas

Sihi sõnul on üheks suurimaks konfliktide tekkimise allikaks koristamine. «Inimestel on väga erinev arusaam koristamisest ning sellest, milline kodu on puhas ja milline mitte. Mõne jaoks tähendab see tolmuimeja kasutamist ja tolmu pühkimist, teine eeldab põrandate süvapesu ja mööbli keemilist puhastamist,» täpsustab ta.