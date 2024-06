PILDID Harku järve äärne kaarmaja saavutas täiskõrguse

Uusarenduste müüki jälgiva Citify rakenduse andmetel on Bonava müünud Haaberstis käesoleval aastal kõige rohkem uusi kodusid. «Haabersti on täna kõige kiiremini arenev piirkond Tallinna kinnisvaraturul ning meil on kahe A-energiaklassi projektiga õnnestunud hoida siin turuliidri rolli. Pikaliiva kaarmaja I ehitusjärgus on uue etapi sarikapeo toimumise hetkeks pooled kodudest müüdud ning lisaks mitmed broneeritud,» ütles Bonava müügi- ja turundusjuht Lauri Laanoja.

Hoolimata sellest, et kinnisvaraturul ei ole toimunud traditsioonilist kevadist aktiivsusehüpet, püsib klientide huvi ja nõudlus uute kodude järgi teist kvartalit järjest stabiilne. «Tehinguteni jõudmine võtab küll mõnikord kauem aega, sest tihti on takistuseks vana kodu müük. Oleme selleski teemas oma klientidele abiks ja pakume omalt poolt tuge, et pered saaksid soovitud koduvahetuse teoks teha,» selgitas Laanoja.

Kaarmaja sarikapidu. Foto: Bonava

Pikaliiva kaarmaja eristub arhitektuuriliselt ümbruskonna tornmajadest. Neljast elamust moodustub poolkaar, mille südameks on rahulik hooviala. «Projekteerimisprotsessis pöörati erilist tähelepanu just elanike kasutusmugavusele. Suur osa parkimiskohti asub maa-aluses parklas, lisades hoovialale avarust. Esimese korruse kodudel on õdusa sisehoovi poole avatud terrassid, mis on privaatsuse tagamiseks ülejäänud hoovialast väikeste hekkidega eraldatud,» kirjeldas projekti eeliseid Bonava arendusjuht Kätlin Villmann. Ka hoonet ümbritsevad käiguteed on hoolega läbimõeldud, et elanikud saaksid nautida jalutuskäike piirkonda ümbritsevatele metsaradadele ja vaid viie minuti kõnnikaugusel asuvasse Harku järve randa.

Pikaliiva kaarmaja. Foto: Magnus Heinmets

Pikaliiva kaarmaja 4-korruselistes elamutes on ühe- kuni neljatoalised korterid suuruses 24-84 m². Igal kodul on rõdu või terrass, elamute katusele on paigaldatud päikesepaneelid ning kasutusele võetud tõhusamad ventilatsiooniagregaadid, mille tulemusel on hoonele omistatud A-energiaklass.