Nädalavahetusel toimub IKEAs lihapallifestival: erimenüü lõi MasterChef'i võitja Ivari Vokk

Ootamatult universaalsed lihapallid

Ta lisab, et need, kes soovivad süüa vähem liha, võiksid maitsta taimseid palle. «Taimsed pallid näevad välja ja maitsevad nagu liha, kuid sisaldavad ainult taimseid koostisaineid. Nii anname kõigile võimaluse nautida traditsiooniliste lihapallide keskkonnasõbralikumat alternatiivi. Me usume, et suured muutused algavad väikestest sammudest ja et toit peab olema hea igas mõttes – nii inimestele kui ka meie planeedile,» ütleb Tomingas. Ta lisab, et festivali menüüs on mõeldud ka maiasmokkadele, keda ootavad jäätis, vahvlid jne.