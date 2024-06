Tualetipottide kirju ajalugu: 150 aastaga on kullatud haruldusest saanud igapäevane luksus

Tualetid olid ellujäämiseks vajalikud

Keraamika asendas puidu

19. sajandil kasutasid enamik eurooplasi oma vajaduste rahuldamiseks kas auku või spetsiaalselt varustatud ruume, kus seisis sisseehitatud potiga puidust tool. «Märgati, et puit ei ole sanitaartehnilistes lahendustes parim materjal, seega asendati see lõpuks keraamikaga. Viktoria ajastu meistrid glasuurisid WC-potid kaunilt ja katsid need kullatud ornamentidega. Sellist elegantset lahendust on tänapäeval raske ette kujutada, kuna ebaühtlasi pindu on raske hügieeni tagamiseks hooldada,» ütleb Roostalu. Loputuskastiga WC-potid hakkasid Euroopas levima alles 19. sajandi teisel poolel, sel ajal, 1874. aastal, algas ka Geberiti ajalugu Šveitsis Rappersvillis.