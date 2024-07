VIDEOINTERVJUU «Kurat on detailides!» MasterChefi kohtunike töö pole kaugeltki nii kerge, kui paistab

Juba sügisel algab «MasterChef Eesti» uus hooaeg. Meil avanes erakordne võimalus tuleva hooaja kohtunikega eelnevalt vestelda ja uurida, millised on olnud näiteks kõige suuremad käkid, mida nende silmad köögis on näinud. Lisaks saime teada, millised on kohtunike lemmiktoidud ja kui lihtne või keeruline on kokandusvõistluse kohtunikuamet tegelikult!