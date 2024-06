VAATA Hiigelinvesteering: eestlased arendavad Bali saarele 65 luksusvillat

Investland Bali tegevjuht Kristjan Ploompuu veab Lõuna-Balil, populaarses rannaäärses Canggu turismipiirkonnas korraga kolme arendust. «Sügiseks valmivad 12 ridaelamu tüüpi katuseterrassidega Amari Villat, 38 Maya Residence villat ning äsja algas ka kolmanda arenduse ehitustegevus, millega rajame 15 uut loft'i,» rääkis Ploompuu ja lisas, et edasi on plaanis mitu senistest kordades suuremat arendusprojekti.

«Esimese ja teise etapi 50 villast on 47 juba omanikud leidnud ja kohe algab kolmanda projekti ehk 15 uue elamu müük. Investorite huvi on suur – ostjaid on enam kui 15 riigist, sealhulgas ka palju eestlasi,» ütles Ploompuu.

«Meie jaoks on arendamisel oluline madal sisenemisbarjäär ning täelikult eritellimusmööbliga sisustatud kodude hinnad jäävad alla 200 000 euro. Kolmanda arenduse puhul algavad hinnad 125 000 dollarist täielikult möbleeritud loft'i eest,» lisas Ploompuu.

«Bali villad on mõeldud endale puhkamiseks, väljaüürimiseks ja investeeringuks. Bali on selgelt kasvav sihtkoht nii turismi kui rahavoo osas. Tänavu prognoositakse Balile 20 miljonit külastajat, mis on mullusega võrreldes kolmandiku võrra rohkem. Mullu külastas saart ligi 5000 eestlast ja see arv on samuti tõusuteel,» rääkis Ploompuu.

Kristjan Ploompuu sõnul räägitakse Eestis viimasel ajal peamiselt Hispaania kinnisvarasse investeerimisest, mille lõunarannikul on sarnaselt Eestile keskmine üüritootlus aastas 4–6 protsenti. «Kuna Balil on hooaeg aastaringne, siis on üüripindade keskmine täitumus 70-80 protsenti ning aastane üüritootlus 10-20 protsenti, mis ületab sellega enamus maailma sihtkohtasid suurelt,» ütles Ploompuu.

«Keskmiselt tõusevad kinnisvara hinnad Balil aastas 5-15 protsenti ja päris mitmed Maya Residence'i soetanud investorid on villad ostuhinnast juba 20-30 protsenti kõrgema tasemega edasi müünud,» lisas Ploompuu.

Investland Bali juhi sõnul ei sõltu Bali kinnisvaraturg ainult turismist, vaid riik areneb kiiresti ka äri- ja digitaalsete teenuste keskusena. «Kohapealne poliitiline olukord on stabiilne ja välisinvesteeringuid soosiv. Forbesi hinnangul on Indoneesia investeerimise atraktiivsuselt maailmas viiendal kohal. Goldman Sachs'i ülemaailmse majandusaruande kohaselt tõuseb riik 2050. aastaks USA dollarites maailma neljandaks majanduseks, jõudes ette nii Saksamaast, Ühendkuningriigist, Venemaast kui Prantsusmaast,» kirjeldas Ploompuu potentsiaali.