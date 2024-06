Brasiilias elav 2000-pealine Marubo hõim on pärast Starlink'i teenuse saabumist lõhestunud. «Kui see saabus, olid kõik õnnelikud,» ütles 73-aastane Tsainama Marubo ajalehele NYT. «Aga nüüd on asi käest ära läinud. Noored on interneti tõttu laisaks muutunud – nad õpivad valgete inimeste viise.»

Marubo hõim on väga vaoshoitud ning isegi avalikes kohtades suudlemise peale kortsutatakse kulmu. Hõimuliige Alfred Marubo (kõik hõimuliikmed kannavad sama perekonnanime) ütles, et tema süda tilgub interneti saabumise üle verd. Eriti suureks probleemiks peab ta seda, et paljud hõimu noormehed on loonud grupivestluseid, kus jagavad omavahel pornograafilise sisuga videoid. Alfredi sõnul on selle mõju juba näha, sest ta on tähendanud «agressiivse seksuaalkäitumise» sagenemist.

«Olen mures, et noored tahavad nähtut proovida,» selgitas ta. «Kõik on internetiga nii hõivatud, et nad ei räägi isegi oma perekondadega.»

Starlink'i antennid kinkis hõimule Ameerika ettevõtja Allyson Reneau.

Esialgu tundus, et internetiühendus on kaugel džunglis elavale hõimule positiivseks teenuseks, eriti kuna sealt saab informatsiooni, millele neil varem ligipääs puudus. Samuti andis see neile esimest korda võimaluse olla ametiasutustega pidevas kontaktis ning neile näiteks salaküttidest või metsaröövlitest teada anda.