Hayley Gilmartin ja tema abikaasa Trevor elavad Huroni järve ääres, mis eraldab Ühendriike ja Kanadat. Maja keskel asuvat vana ja katkist mullivanni eemaldades leidsid nad selle alt veega täidetud ruumi.

Newsweekile antud intervjuus rääkis Hayley, et majaalune ruumist väljub pea kahe meetri laiune toru, mis suundub lähedalasuvasse St. Clairi jõkke, mis omakorda suubub Huroni järve.

Naabritega suheldes selgus, et ka nemad on oma kodude alt selliseid veega ja toru abil jõega ühendatud ruume leidnud. Sealt rullus lahti nende ruumide ajalugu, mis on seotud USA kuiva seadusega, mis kestis aastatel 1920-1933.

Piiriäärset järve ning sinna suunduvat jõge kasutati Kanadast alkoholi USAsse smuugeldamisega. Peaaegu sajand tagasi said Huroni järv ja sellega külgnev St. Clairi jõgi kriitilisteks veeteedeks, kuhu paadisõitjad ja kuritegelikud jõugud tõid piiri põhjaosast alkoholi sisse. Gilmartinite majaalune lahendus võimaldas kauba märkamatult maja alla tuua, et see sealt edasi kuivasid neele niisutama saata.

Kuigi ruumist ei ole vett välja pumbata võimalik, kuna see on veekoguga otseühenduses, on paaril plaan mingi lahendus sellele probleemile siiski leida ning rajada sinna mõni praktiline ruum, näiteks laste mängutuba.