Kas kodulaenuga tasub ikka remonti vajavat kodu osta?

«Kui inimese laenuvõime lubab suuremat kuumakset, võib kaaluda näiteks laenule täiendava tagatiste seadmist, mis võimaldaks suurema summa taotlemist. Remondi lõppedes saab teha kodule uue hindamise. Kui hindamisakt näitab, et soetatud kinnisvara väärtus on tänu remondile kasvanud, on võimalik lisatagatis hüpoteegi alt vabastada, see ei pea jääma laenu tagama kogu laenuperioodi ajaks,» selgitab Mari-Liis Sepp.

Õige hinnang tagab kindluse

Holmi esindaja rõhutab, et alati on ülimalt oluline hinnata adekvaatselt nii oma laenuvõimet kui ka renoveerimistööde käigus kodule antavat lisaväärtust. «Et vältida üllatusi, tasub oma plaane laenunõustajaga avatult arutada ning tellida vajadusel esmane hindamisakt kohe kahe hinnanguga – milline on kodu väärtus täna ning milline oleks see juhul, kui saaksid tehtud kavandatud lisatööd,» soovitab Sepp.

Kindlasti tasub tema sõnul silmas pidada seda, et laenulepingu muutmine ja lisatagatisega seotud muudatuste vormistamine nõuavad mitmesuguseid lisakulutusi nagu lepingutasu, riigilõiv, notaritasu. «Koduostjal oleks mõistlik enne otsuste tegemist uurida pangalt ja notaribüroost järele, kui suureks lisakulud võivad kujuneda, ning hinnata selle põhjal, kas lepingu muutmine on mõistlik ja hädavajalik,» rõhutab Holmi esindaja.

Alternatiiv – kodu väikelaen

Kui koduostjal lisatagatise võimalust ei ole, kuid tema maksevõime on siiski piisav, on Mari-Liis Sepa kinnitusel võimalik võtta remonditööde teostamiseks lisaks eluasemelaenule kodu väikelaen. Ta tuletab aga taaskord meelde, et ühtegi laenuotsust ei tohiks teha oma majanduslikku võimekust adekvaatselt hindamata või muul moel kergekäeliselt.

«Igasuguse finantskohustuse võtmine ning sellega seotud riskid nii täna kui tulevikuvaates tuleb alati väga põhjalikult läbi kaaluda. Pangas teostame inimese maksavõimekuse kontrolli, mis aga ei tähenda, et inimene ise võiks laenuotsusesse liiga kergelt suhtuda,» ütleb laenuosakonna juht.

«Koduost on suur investeering, aga see omab inimeste jaoks suurt emotsionaalset väärtust. Mida hoolikamalt on ostja erinevad võimalikud tulevikustsenaariumid läbi mõelnud, seda suurema südamerahuga saab koduostu otsuse langetada ja sellest rõõmu tunda,» lisas ta. «Alati tasub pangast nõu küsida, kui milleski kahtled või suuremat selgust vajad,» julgustab Mari-Liis Sepp.