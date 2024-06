Istuta aeda need taimed ja sääsed lendavad kaarega mööda!

Harilik naistenõges on väga vastupidav taim, mida leidub nii aedades kui ka looduses, ent viimases vähem. Naistenõges sisaldab kemikaali nimega nepetalaktoon. Arvatakse, et see aine on kümme korda tõhusam kui DEET (metüülbenseenamiid) ehk toimeainetega, mida kasutatakse laialdaselt enamikes turul olevates sääsetõrjevahendites.