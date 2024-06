Viis nippi, kuidas pärast pingelist päeva stressi maha kruvida

Vähenda müra jõudmist tuppa. «Üks asi, mis võib lõõgastumise keeruliseks muuta, on tänava-, naabrite- või isegi kodu teistest tubadest tulev müra. Müra aitavad summutada seda erinevad kangad, näiteks vaibad, kardinad või spetsiaalsed ekraanid või paneelid. Need on kasulikud isegi igapäevategevustest tuleneva heli pehmendamiseks, nagu nõude või söögiriistade kolin ja tooli kriuksumine, et muuta kodu lõõgastavamaks kohaks,» selgitab sisekujundaja.

Vajadusel sulge aknad, et õuest kostuv müra tuppa ei jõuaks. Foto: Ikea

Lisa hubasust meeleoluvalgustusega. Kuna meeleoluvalgustus on üks tegureid, mis võimaldab paljudel inimestel lõõgastuda, soovitab Mikvere lisada koju erinevaid valgustusallikaid. Laelamp võib olla sobiv majapidamistööde tegemiseks, kuid see ei loo üldjuhul hubast atmosfääri. «Põranda- või laualambi pehme valgus muudab ruumi hubasemaks ja soojemaks, näiteks lugemise või pereringis vestlemise ajaks. Erinevaid lampe rühmitades saab lihtsasti luua ilusa efekti, eriti kui lampide valgus ja kuju omavahel sobituvad,» soovitab sisekujundaja.

Erinevad valgusallikad loovad kihilise valguse, mis vähendab pingeid. Foto: Ikea

Loo maagiline õhkkond küünaldega. Küünalde süütamine võimaldab luua õdusa meeleolu ning meeli rahustada. «Aseta erineva kõrgusega küünlad stabiilsele tasapinnale, näiteks spetsiaalsele küünlaalusele. Veendu, et küünalde vahel oleks piisav vahemaa. Lõõgastava ja hubase keskkonna loomiseks, vali üks ühendav lõhn, näiteks puidu- või vanilliaroom. Täielikuks nautimiseks lülita välja seadmed ja elektrivalgus,» ütleb Mikvere.

Kellele ei meeldiks küünlad? Foto: Ikea

Hoolitse, et kodus oleks värske õhk. See on veel üks tegur, mida Eesti elanikud nimetasid oluliseks, et tunda end kodus rahuloleva ja lõõgastununa. Kui aknad on kogu päeva vältel suletud, võib tuba muutuda umbseks. Sisekujundaja soovitab kasutada õhupuhastit, et parandada siseruumide õhukvaliteeti. Need on eriti mugavad neile, kes elavad tiheda liiklusega piirkonnas või koos loomade või lastega.

Umbne tuba hakkab ajudele. Ära unusta tuba tuulutada ka siis kui õues on külm. Foto: Shutterstock

Leia privaatne paik puhkamiseks. Pooled Eesti elanikud usuvad, et piisaval hulgal privaatsust on kõige olulisem tegur, et tunda end kodus rahulolevana ja mugavalt. IKEA sisekujundaja rääkis, et isegi kui tuba jagatakse teiste inimestega, on võimalik luua endale privaatne nurgake, kus saab vähemalt mõnda aega omaette olla. Selleks võib olla mugav tugitool koos jalapingiga ja lihtne puidust pink, mida saab kasutada lauana, et asetada sinna värskendav jook ja nautimiseks raamat.

Kvantitatiivse uuringu viis IKEA Grupi tellimusel läbi rahvusvaheline uurimis- ja andmeanalüütikagrupp YouGov. Küsitlus viidi läbi 2023. aasta mais ja juunis, kasutades igas riigis online-paneelvestluseid. Eestis küsitleti 1007 elanikku.