Kohila saab üle aastate uue elamuarenduse: hoonetesse tuleb üks haruldane mugavus

Kohilasse, Keila jõe lähistel asuvale Viigi tänavale rajab Restate kaks ridaelamut, milles leiab uue kodu kaheksateist perekonda. Nelja-viietoalised sauna ja terrassiga kodud jäävad suurusjärku 100-110 m².

Elamud vastavad A-klassi energiamärgisele, kasutusel on kaasaegsed küttelahendused ja soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid. Lisaks on eluhoonetes põrandajahutuse süsteem. «Seda Eestis reeglina elamutesse ei tehta, kuid et meie suved on läinud kuumemaks, siis kvaliteedi nimel on loodavates ridaelamutes see lahendus juba sees,» kirjeldas Restate elamuarenduse juht Oliver Tiidus.

Restate valis Kohila alevi mitmel põhjusel. «Valglinnastusemise kontekstis oleks võimalusi olnud teisigi, kuid Kohila kasuks räägib päris mitu faktorit. Asum paikneb vaid 30-minutilise autosõidu kaugusel Tallinnast, samuti on olemas kiire bussi- ja rongiühendus Tallinna ja teiste piirkondadega. Kui täna on Kohilas üks rongijaam, siis tulevikus saavad seal peatuda ka Rail Balticu rongid, mis loob ainulaadse võimaluse Eesti väikeasumist kasvõi otse Berliini sõita,» ütles Tiidus.

Tiiduse sõnul on Kohila ideaalne koht peredele, pakkudes turvalist ja toetavat kogukonda. «Elukeskkonnana on Kohila juba nii-öelda valmis – on mitmekülgsed haridusvõimalused, sealhulgas gümnaasium ning Mõisa erakool, mis rajati Kohilasse Vanalinna Hariduskolleegiumi suunitlusel. Lastele ja noortele on loodud suurepärased tingimused sportimiseks: suur spordikeskus, staadion, jalgpalli-, korv- ja võrkpalliväljakud ning terviserajad ja kergliiklusteed. Kohila jõgi, mis voolab läbi alevi, pakub suurepäraseid ujumiskohti ja veespordi võimalusi.»

Kohila vald on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud, senise trendi kohaselt lisandub igal aastal valda hinnanguliselt 150 elanikku. «Umbes 90 protsenti tänastest Kohila elupindadest on ehitatud kaheksakümnendatel. Kohila vallavalitsuse strateegiliste sihtide hulgas on siinse elukeskkonna edendamine muuhulgas läbi uute ja kvaliteetse eluasemete pakkumise. Rahulikud väikepiirkonnad nagu Lagedi, Luige, Kiili ja Jüri on hiljutised näited hea taristu ja toimiva ühistranspordiühendusega keskustest, mis koguvad populaarsust, kuid vajavad nagu Kohilagi, erinevate uusehitiste näol värskendamist,» selgitas arendussihte Kohila vallavalitsuse arendusnõunik Herkki Olo.

Kohila Kodude ehitus algab juba käesolevas juunis ning esimesed kodud on sissekolimiseks valmis 2025. aasta mais. Hoonete arhitektuurilahenduse on loonud AB Korrus arhitektid ja sisekujundus valmib koostöös Ace Of Space sisearhitektidega. «Pereelamute ehituspartneriks valisime Mitt ja Perlebach'i, kes on rajanud tuhandeid kodusi ning kelle pikaaegse kogemuse toel saame pakkuda vaid kõrget kvaliteeti. Kinnistu kogusuurus on pea 12 000 m² , kuhu tuleb 18 ridaelamuboksi koos suure õuealaga ja mänguväljakutega,» sõnas Tiidus.