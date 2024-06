PILDID Minieelarvega roosamanna kodu loonud Mel: kui värvide jaoks ruum otsa saab, siis alustan uuesti!

«Mul on tõesti tunne, et igaüks saab oma kodule ainulaadsust ja värvi lisada. Tuleb lihtsalt julge olla. Alustage väikese ruumiga. Lisage omapäraseid kunstiteoseid, lampe, vaipu, patju, tekikomplekte ja vaase,» õpetab ta. «Ärge kartke värve. Saate alati tagasi neutraalseks värvida, kui see teile ei meeldi. Värv teeb mind nii õnnelikuks. Ma tean, et see ei sobi kõigile, kuid mulle tundub see rahustav ja pakub nii palju rõõmu.»