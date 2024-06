Putukatest räsitud taimede lehed ja võrsed keerduvad krussi ja känguvad, see omakorda nõrgestab taimi ja vähendab loodetud saaki.

Kuigi esimese asjana tahaks pihku haarata mõne putukamürgi ja kahjuritele säru teha, pole see lehetäide vastu parim relv. Kuna kodukasutajatele mõeldud putukaid tõrjuvaid taimekaitsevahendeid ehk insektitsiide on vabamüügis üsna kasinalt, tasuks see raskekahurvägi hoida raskemini tõrjutavate kahjurputukate tarvis. Vastasel korral muutuvad kahjustajad saadaolevatele vahenditele resistentseks ning nende tõrjumine muutub üha keerulisemaks. Lisaks sellele tapavad insektitsiidid paratamatult aias väga vajalikke ja kasulikke putukaid.