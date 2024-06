PILDID Põhja-Tallinna rajatakse uus promenaad. Linnaosavanem: säilib viimistlemata olemus

Põhja-Tallinna vanema Külli Tammuri sõnul kujuneb Kopliranna haljasalast Stroomi rannapromenaadi pikendus. «Ala säilitab oma tuttavliku, pisut metsiku ja viimistlemata olemuse, pakkudes samas mitmeid vaba aja veetmise võimalusi ja mitmekülgseid tegevusi värskes õhus. Näiteks on kavas rajada uus väljak koertele, platvorm talisuplejatele, samuti on plaanis alale lisada mänguelemente lastele ja luua lahendused sportlikeks tegevusteks. Ehitatakse ka praktiline taristu nagu WC-d ja riietuskabiinid, ligipääsetavus suureneb nii jalakäijatele, lapsevankriga liikujatele kui ka liikumisraskustega inimestele,» ütles Tammur.

Projekti tutvustamisel on kohal Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ja Põhja-Tallinna valitsuse esindajad, samuti projekteerimisfirma projekteerijad, kes lahendust lähemalt tutvustavad. Üritus on hea võimalus, et oma kodukoha arengu osas kaasa rääkida ning anda tagasiside ja kommentaarid projekteeritud lahendusele.