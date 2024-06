UURING Mehed räägivad kodu sisekujunduse osas kaasa rohkem kui arvatakse

«Kuigi levinud arusaam on, et kodu sisekujunduslikud otsused on paarisuhetes ühe, enamasti naispoole kanda, pole see tegelikkus sugugi nii. Kevadel toimunud uuringust selgus, et suurem osa otsuseid tehakse kodu sisustamisel koos kaaslasega,» ütles SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang.