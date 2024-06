TARK TEADA Kas vinguanduri paigaldamine on üürniku või üürileandja kohustus

«Meie äsja läbiviidud uuring näitab, et pea iga neljas inimene eirab vinguanduri kohustust,» nendib G4Si turvaekspert Tarmo Pärjala fakti, et paljud eestlased seavad oma tervise endiselt ohtu. «Pea iga nädal võib Päästeameti ööpäeva sündmustest leida juhtumeid, mis on seotud vingugaasiga – nii mõnelgi juhul on selgunud, et elupäästev seade on elamus puudunud.»