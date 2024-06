PROOVI KA See salanipp tagab eriti magusa peedi

Selleks, et valmivad peedid saaksid eriti magusad, tuleb neid kasvatada orgaanilist ainet sisaldavas ja hästi kuivendatud mullas, et tagada õhu juurdepääs juurtele, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Peedi kasvatamisel on veel üks võimalus suhkrusisalduse suurendamiseks: söögisool!

Tõeline supertoit

Peedid on pungil kasulikest ainetest, neis leidub kaaliumi, betaiini, magneesiumi, foolhapet ja C-vitamiini. Peedid aitavad alandada vererõhku ning võidelda aneemiaga, parandada vereringet ja kognitiivseid funktsioone. Uuringud on ka näidanud, et peedid mängivad rolli sportlike saavutuste parandamisel, kuna tänu neile paraneb verevarustus, mistõttu veri jõuab kiiremini lihastesse ning viib sealt ka kiiremini treenimisel tekkivaid kõrvalprodukte (piimhapet) ära.

Kõik ei ole aga muidugi nii roosiline. Nagu paljude supertoitudega peab efekti saavutamiseks tarbima neid palju ja täpselt õigel ajal. Uuringud on näidanud, et verevarustushäiretele mõju avaldamiseks peab jooma päevas vähemalt kaks tassi peedimahla ning sportlased, kes tahavad peedist kasu lõigata, peavad tarbima peeti 2,5-3 tundi enne treeningut. Samuti hakkab paljudele vastu peedi «mullane» ja kohati metaljas maitse. Aga ka siin on häid uudiseid – näiteks sobib peet hästi kokku šokolaadiga!

