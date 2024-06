Arteri kvartalis avatakse hinnatud peakoka Vladislav Djatšuki restoran VõiVõi

«Arteri kvartal on Tallinna uusim südalinna kohtumispaik, mis paikneb linna tuiksoonel ning avatakse kõikidele linlastele. Meie soov algusest peale on olnud luua keskkond, kus on ka mõnus aega veeta. Seetõttu rajame kvartalisse ka söögikohti, mis pakuvad maitseelamusi ning õdusat atmosfääri nii linnakodanikele, kvartali töötajatele kui ka turistidele,» lausus Arteri kvartali projektidirektor Allan Remmelkoor.

Üheks Arteri uueks söögikohaks on hinnatud peakoka Vladislav Djatšuki restoran VõiVõi. «Vladislav Djatšuk on üks Eesti professionaalsemaid peakokkasid ja restoranide loojaid. Tal on eelnev kogemus, kuidas luua hästitoimiv sümbioos ärikvartali ja restorani vahel. Usume, et tema looming sobitub hästi meie kontseptsiooniga,» nentis Remmelkoor.

VõiVõi on tuli-deli-baar-restoran, mis pakub eri Euroopa toidukultuuridest inspireeritud menüüd. «Meie eesmärk on luua õdusa atmosfääriga söögikoht, mis pakub kvaliteetsel toorainel põhinevat menüüd, millest igaüks leiab endale sobiva maitseelamuse. Restorani keskmes on avatud tulel valmistatud toit, valikus on nii liha-, kala- kui ka taimsed road,» kirjeldas restorani olemust peakokk ja omanik Vladislav Djatšuk.

Djatšuki sõnul iseloomustab tema kööki maitsete puhtus ja lihtsus, mis tekitab külastajates nn vau-efekti. «Eesti restoranikultuur on väga kõrgel tasemel, elanikud hindavad kvaliteetset toitu ja teenindust. Seetõtt on meie fookus ausal toorainel. Toitude valmistamisel kasutame enamasti Eesti päritolu toorainet, talu- ja farmitooteid. Lisaks on kuni 80% toorainest spetsiaalselt restorani jaoks kasvatatud maheprodukt,» sõnas Djatšuk.

Restoran VõiVõi avatakse Arteri 1. korrusel selle aasta novembris. 400 m2-l paiknev restoran mahutab korraga sööma 115 inimest. Valikus on nii lihtsam lõunamenüü kui ka à la carte õhtusöögimenüü.

Arteri projektidirektor lisas, et tänapäevane büroohoone on palju enamat kui ainult kontoripind. «Inimesed veedavad suure osa oma ärkveloleku ajast tööl, mistõttu on oluline luua terviklik ja mõnus töökeskkond, kuhu kuuluvad nii avatud puhkealad, kohvikud-restoranid kui ka erinevad teenused. Usume, et tervislikku ja mitmekülgset toitu pakkuvad söögikohad on osa modernsest linnaruumist, mis ühtlasi võimaldavad tuua kvartalisse külastajaid ka õhtuti ja nädalavahetuseti,» kirjeldas Remmelkoor.