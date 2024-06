KAS TEADSID? Miks ei tasu plastpudelis oliiviõli osta

Asjatundjad soovitavad valida toote, mis on pakendatud läbipaistmatusse või toonitud klaaspudelisse, mis kaitseb õli otsese valguse eest. Plastikust pudelite puhul võib tekkida oht, et oliiviõli võib mõningad plastikust molekulid endasse imada, vahendab toidu- ja köögiportaal The Kitchn.

Mida see tähendab?

Defektsed õlid

Kui oliiviõli hoitakse pimedas, õhukindlas pakendis, võib see jääda värskeks aastateks. Läbipaistev plast ja klaas põhjustavad aga vastupidist. Lubades oliiviõli valguse kätte, kiirendab see protsessi nimega fotooksüdatsioon. See on protsess, mille käigus oliiviõli laguneb, ja kui see juhtub, kaotab see oma hõrgu maitse ning suure osa antioksüdantsetest omadustest, mille poolest õli kasulik on.