PÕNEV NIPP Sotsiaalmeedias levib uudne viis munapudru valmistamiseks

Videos on näha, kuidas naine alustab eelnevalt lahtiklopitud munade pannile valamisega ning jätkab neid hoolikalt küpsemiseni segades. Seejärel on näha, kuidas ta munad sõelaga välja võtab ja otse taldrikule serveerib. Bethany sõnul on sellist meetodit järgides peaaegu võimatu, et munad jääksid üleküpsenud.