MÕISTLIKUD KULUD Saue südalinna kerkib uus kauaoodatud elamuarendus

«Saue keskusesse on alles jäänud vanem angaaridega piirkond, mis valla plaanide kohaselt on plaanitud moodsaks elu- ja ärirajooniks. Keskuse Kodude arendus sündiski koostöös Saue vallavalitsusega. Keskuse Kodud on esimene suurem areng piirkonnas, et teha linnasüda korda ning luua värske ja kaasaegne elukeskkond,» ütles Koort ja lisas, et südalinnale kohaselt asuvad tänavatasandil äripinnad ning kõrgematel korrustel kodud.