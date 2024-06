UUS AIANDUSTREND Tomateid väetatakse piimaga – kas see on hea või halb mõte

Olgu selleks nõgeseleotis, muna keetmisest alles jäänud vesi või kohvipaks – kõik need kodused vahendid on hea väetis taimedele, kui neid õigesti kasutada. Kuid veebiavarustes kogub hoogu soovitus väetada tomatitaimi hoopis piimaga.

Sebastian Mühlemann Baueri puukoolist selgitas Bildile, et piimast võib tomatitaimele kasu olla tõesti. Piim sisaldab palju kaltsiumi ja magneesiumi, mida on taimel kasvamiseks ja viljumiseks vaja. Need toitained ei ole vajalikud mitte ainult tomatitele, vaid ka teistele köögiviljadele nagu näiteks kurkidele.