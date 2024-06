Ainulaadne võimalus! Stiilne ja kaasaegne ujuvsaun otsib uut omanikku

Hetkel Viljandimaal asuva ujuvsauna kogupindala on 45 ruutmeetrit, millest siseruumid moodustavad 20 ruutmeetrit. Põhjaraam on tugevdatud, et taluda laineid, transporti ja jääs seismist. Pontoonid on eritellimusel valmistatud ja kinnituvad põhjaraami külge. Põrandaklaas on valmistatud ühe sentimeetri paksusest kriimustuskindlast klaasist, mille peal on võimalik kõndida.

Sisevaade. Foto: Uus Maa / City24

Vaba aja nautimiseks on olemas saun, gaasigrill, mugavad istumiskohad, tualett ja kolm eri suuruses terrassi. Magamiskohti on kokku viis: diivanvoodi kahele, diivan ühele ja kaks voodikohta naris. Lisaks on võimalik katusel telkida.

Pesemisruumis saab end pesta kerise küljes olevast paagist tuleva veega, mis sauna tehes läheb soojaks. Reovesi jookseb ujuvsuvila 200-liitrisesse paaki. Alus on varustatud kahe kvaliteetse akuga.

Sisevaade. Foto: Uus Maa / City24

See ujuvsuvila on rohkem kui lihtsalt suvituskoht – see on koht, kus saad luua unustamatuid mälestusi looduse rüpes. Ujuvsuvilaga tuleb kaasa kogu mööbel ja tehnika. Müügikuulutusega saab lähemalt tutvuda SIIN.