GALERII Tallinnas avati maailmakuulus vihmavarjutänav

Umbrella Sky sai alguse 2011. aastal Portugalis Águeda linnas. Igal aastal juulist kuni septembrini ehitakse selles linnas mõned kitsad tänavad värviliste vihmavarjudega. Tänavate kohale kaablitega nööritud vihmavarjud tekitavad tunde, justkui oleksid need õhus hõljumas, ning loovad lisaks silmailule ka praktilist kasu, pakkudes varju kuuma päikese eest.

Tänaseks on Umbrella Sky projekt laienenud lisaks Portugalile veel mitmesse riiki üle maailma, näiteks Prantsusmaale, Ameerika Ühendriikidesse, Norra ja Rootsi.

«Umbrella Sky on täna väga tuntud ja külastatud installatsioon üle maailma. Projekti loojate eesmärk oli tuua linnapilti juurde elu ja värvi ning viia külastajad justkui fantaasiamaailma rändama. Täpselt samade väärtuste eest seisab ka alkoholivaba KOFFi bränd – et meie ümber ja meie eludes oleks rohkem seratoniini, värve ja omapära. Seetõttu oli meil vihmavarjutänava projektiga omavaheline klapp justkui ette määratud ning tundus ainuõige, et KOFF ametlikult ja esmakordselt vihmavarjutänava ka Eestisse toob,» rääkis KOFFi brändijuht Kaie Kanger.