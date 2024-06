TEE MÄRKMEID Itaalia memme salanipp viib su pastakastme täiesti uuele tasemele

Pastakastme hõrgu maitse saladus peitub itaalia vanaema kinnitusel kahes ootamatus aines: suhkrus ja söögisoodas, kirjutab New York Post. Kahe koostisosa vajalikkust ja osatähtsust on kinnitanud nii toidumaailma tipud kui ka Itaalia päritolu memmed. TikToki kasutaja Sepps Eats ütleb, et suhkru ja söögisooda kombinatsioon mahendab tomatikastme happelisust, hoides sellega ühtlasi ära ka kõrvetised.