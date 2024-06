ON, MIDA OODATA Otepääle kerkivad esimesed A-energiaklassi elamud

«Seda krunti nähes sain aru, et tegemist on suurepärase võimalusega arendada kvaliteetne elukeskkond üheksale perele, aidates seeläbi täita nende elu positiivsete emotsioonidega,» lausus Pineredi partner ja arendusjuht Sandor Simson.

Simsoni sõnul ei ole Eestis palju kohti, kuhu saaks rajada kodusid, kus on ühtaegu võimalik nautida nii aedlinna meeleolu, väljakujunenud kogukonna hõngu, mitmekesiseid sporditingimusi kui ka mänglevat maastikku metsade ja järvede keskis. Otepää on seikluse ja rahu kohtumispaik, mis pakatab inspiratsioonist ning on teadagi – aktiivse elustiili pealinn.

Otepää aedlinnas asuvasse Järve Kuma uusarendusse luuakse kolm hubast ridaelamut, mille ehitamisel on lähtutud põhimõttest, et kodud oleksid nutika planeeringuga ning energiasäästlikud, tagamaks mahukad ruutmeetrid ja madalad ülalpidamiskulud. Igal kodul on oma aed ning elamute vahel on autovaba kogukonnaala, kus naabritega grillida, jalgrattaid pesta või Tartu maratoni jaoks suuski määrida.