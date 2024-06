KASTMISHOOAEG ON KÄES 5 kasulikku lahendust vihmavee kogumiseks

Eestis on mitmeid piirkondi, kus põuaperioodil ei suuda puurkaevud ja veetöötlusseadmed liigkastmise tõttu piisavalt vett toota. Lisaks on puhastatud joogivee kasutamine muru kastmiseks väärtusliku loodusressursi raiskamine. Seega tuleb joogivett mõistlikult tarbida ning koguda kastmiseks sademevett. Viimast võib kasutada ka mujal, kus pole vajadust kulutada kõrge kvaliteediga joogivett. Näiteks tiigi täitmiseks, auto pesuks ja ka tualeti loputuskasti veeks. Siiski tasub arvestada, et kui hoone katus on asbestist või tõrvapapiga ülelöödud, siis kanduvad sealt vihmaveega kaasa ka mürgised ühendid.

Lihtne veemahuti või põhjalik kogumissüsteem?

Kõige odavam ja lihtsam lahendus sademevee kogumiseks on tavalise veemahuti soetamine ja selle ühendamine vihmaveerenniga. Nõnda saab vihmavett juhtida otse mahutisse. Mahutist on võimalik täita oma kastekannu ja sellega kasta taimi. Mahutile saab külge installeerida kraani ja selle otsa ühendada vee transportimiseks vooliku. Tunniajase keskmise tugevusega saju korral koguneb näiteks 72 ruutmeetri suuruselt katusepinnalt umbes 1300 liitrit vihmavett. Seega peaksid olema mahutid piisavalt suured ja varustatud üleujutuse vältimiseks ülevooluga, mis juhiks vee hoonest eemale. Mahutid on soovitav paigutada varjulisemasse kohta ja pealt katta, et vähendada vee aurustumist.

Muru kastmiseks tuleks rajada põhjalikum kogumissüsteem