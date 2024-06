Lihtne nipp, et liha enam grillresti külge kinni ei kleepuks

Grillimine on eestlaste üks suve lemmiktegevusi. Kuid grillifännid on kindlasti puutunud kokku tüüpilise probleemiga, mis võib tuju kiiresti rikkuda – liha kleepub resti külge kinni ning ei taha sealt enam mingi nipiga lahti tulla. MyHomebooki ajakirjanikul ja hobigrillijal Felix Mildneril on sellele lahendus.

Nipi jaoks vajalik on paljudes majapidamistes juba olemas – eriti kui tulemas on grilliõhtu. Teil on vaja pool sibulat, teise võimalusena võite kasutada ka pooleks lõigatud kartulit. Enne toidu grillrestile asetamist hõõruge resti sibula või kartuliga. Nii tekib restile kaitsekiht, mis ei lase lihal selle külge kinni jääda. Kui kartulit või sibulat käepärast pole, võib proovida ka tavalist toiduõli, näiteks päevalille- või rapsiõli. Vahet pole, kas rest on soe või külm.

Liha grillimisel on oluline seda mitte liiga tihti pöörata. Ideaalis võiks seda teha vaid korra, kuna küpsedes eemaldab liha end grillresti küljest ise. Seega on oluline, et grill ei oleks liiga kuum ega liiga jahe.

Tagamaks täiuslikult grillitud vorstid või lihatükid, ei tohi neid visata süte peale külmalt. Liha peab enne kuumutamist olema toasoe.