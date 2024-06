Kuningas Charles III aednikul on lahendus kahele põletavale aiaprobleemile

Teine variant on jätta aeda laiali salatilehti, millele asetad kive, et tuul neid ära ei puhuks. Maal lebavat salatilehte tulevad nälkjad nosima ning kui neid sinna juba paar tükki kogunenud, saad nälkjad koos salatilehega eemaldada.

Stooksi lähenemine umbrohutõrjele on «natuke ja tihti». Ta eelistab umbrohtudega tegeleda niipea, kui ilm lubab. Umbrohust vabanemisele pühendab ta päevas vähemalt pool tundi, et need käsitsi välja tõmmata. Seetõttu ei pea ta kasutama kemikaale.

«See tõesti aitab umbrohtu kontrolli all hoida. Tõmba need juurtega üles, et nad tagasi ei tuleks,» ütles ta. Stooks soovitab, et levinud invasiivse umbrohu, hariliku naadiga võitlejad peaksid sellega tegelema enne, kui neile valged õied ilmuvad.