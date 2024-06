Kinnisvarafirma juht: turg ei seisa – tööd tuleb teha!

«Olukord on keeruline ning ostuotsuste tegemine võtab aega, kuid huvi uue kodu soetamise vastu pole kuhugi kadunud,» sõnab Djomin. «Kui uusarendused on surve all, siis järelturg õitseb. Inimesed vaatavad kinnisvara, mis on neile finantsiliselt jõukohane. Kui vaja, tehakse eelistustes korrektuure.»

Kuigi teise ringi kinnisvara on fookuses, ei tähenda see, nagu müük läheks iseenesest. «Tööd tuleb teha palju. Kõik algab õigest hinnastamisest, reklaamist ning korralikust esitlusest. Et valikut on, käivad ostuhuvilised erinevatel objektidel ning kui miski meeldib enam, vaadatakse seda mitu korda,» kirjeldab Djomin.

Väga tähtis on ka pakutava korteri lõpphind. «Praegu peab iga müüja arvestama, et talle tehakse hinnapakkumisi. Mis seal salata, eks kõrgeid hinnaootuseid on endiselt ning kui on soov müüa, tuleb ka selles osas paindlik olla ning tänasele turuolukorrale vastava müügihinnaga nõus olla. Koos pädeva spetsialistiga, kes valdab turuinfot, on tasakaalu leidmine loomulikult lihtsam,» lisab Djomin.

Praegune turg pakub väljakutseid

ELUM Kinnisvara juhi sõnul on võrreldes eelmise aastaga tööd sama palju ning ka käibed ei ole kukkunud. Küll aga on kõik kõrvalkulud selle ajaga oluliselt tõusnud. Alates maksudest kuni igapäevaste kontoritarveteni.

«See tähendab, et väljakutseid on enam. Kuna me maaklerite sissetulekuid vähendada ei soovi, siis panustame hoopis laienemisele ning uutele müügi- ja turundusvõtetele,» lisab Djomin.

Kriisist tulevad võitjana välja paindlikud ja innovaatilised ettevõtjad. «On väär arvata, et vaid suured jäävad ellu ja kõik väikesed kaovad. Olulisel kohal on efektiivne juhtimine ning kohanemisvõime. Ei ole mõtet taga igatseda vanu aegu. Tööd tuleb teha! Maailm muutub ja sellega peavad arvestama kõik kinnisvaraturu osalised,» võtab Kristi Djomin teema kokku.