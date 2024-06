IGA SENT LOEB See lisand pesupulbrile aitab säästa raha

Mõnikord juhtub, et rõivad ei näe isegi mitmetunnise pesutsükli järel piisavalt värsked välja. Tihtipeale lähenetakse probleemile suurema koguse pesupulbriga, ent see ei ole paraku lahendus. Selmet et ülemäära pesupulbrit kulutada, tuleks rakendada maalähedasi, ent tõhusaid meetodeid. Nii võiks lisada pesupulbrile koostisosi, mis suurendavad pulbri mõju, aidates seeläbi ka raha säästa. Üheks selliseks koostisosaks on suhkur, mis aitab säilitada valgete riiete heleda tooni. Suhkur on äärmiselt kasulik ka siidi või villaste esemete pesemisel, kuna kaitseb neid deformeerumise ja venimise eest, vahendab Vakarys Ekspresas. Ka lihtne lauasool võib teha pesuga imesid.