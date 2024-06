HOOAEG ALGAB Läti kukeseente hind kihutab juba praegu taevasse

Kukeseened on nii eestlaste kui meie lõunanaabrite vaieldamatud lemmikud. Iga päev jagavad pühendunud seenekasvatajad Läti turgudel oma saavutusi – leidub nii väikeseid, vaevu pihku mahtuvaid seenekesi, kui ka juba veidi priskemaid kuldkollaseid seenemütse.

Riia keskturult võis 12. juuni seisuga leida suisa kolm kukeseeni pakkuvat kaupmeest. Kaks neist küsisid kilo kukeseente eest 25 eurot, kolmas aga lausa 30 eurot, vahendab TVNET. Seente päritoluriigiks on kaupmeeste kinnitusel Läti.

Kukeseen sisaldab peamiselt vett, lausa 91–93 protsenti. Valke sisaldavad värsked kukeseened 2,5 protsenti ja süsivesikuid, glükogeeni ja trehaloosi 2 protsenti. Kuigi rasvu on kollastes seentes vähe, ainult 0,4 protsenti, on need võrreldes teiste seentega lausa rasvarohked.

Seentes on hulgaliselt mikrotoitaineid. Kollase värvi annavad seentele karotenoidid, millest meie organism saab sünteesida ka A-vitamiini. Veel sisaldavad kukeseened D-vitamiini ning B-rühma vitamiine, peamiselt B1- ja B3-vitamiini.

Allikas: Postimees Tervis