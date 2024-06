TÕELINE ÕUDUS 1700-eurone kahju vaid paari kuuga: mida teha pidutseva üürnikuga?

Esimene pidu toimus juba pärast korteri üleandmist

Kui Tarmo üürnikuga korteri üleandmiseks kohtus, siis märkas ta kortermaja ees noortepunti kogunemas. Tarmo küsis uuelt üürnikult, kas need on tema sõbrad ning noormees kinnitas, et on. Pärast korteri üleandmist võttis Tarmo ühendust kõrvalkorteri omanikuga, et teda uuest naabrist teatada, kuid naaber oli uut üürnikku ja tema sõpruskonda juba märganud. Ta andis Tarmole märku, et noored voorivad kortermaja vahet ning üüripinnal käib alkoholi tarvitamine.