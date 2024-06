KOGEMUSLUGU Päikesepaneelide võlu ja valu: jäin oma murega üksi

Tehnilise poole pealt võiks Chasani sõnul alustada sellest, et selgitada, kas piirkonna elektrivõrguühendus on piisav, et ületoodetud elektrit võrku müüa. Kui see ei ole võimalik, siis saab elektrit toota vaid oma tarbeks. Lisaks on üks väga oluline samm – katusekonstruktsioonide tugevusarvutuste teostamine. See aitab mõista, kas katus on piisavalt tugev, et lisaraskust kanda. Just vanemate hoonete puhul võib selguda, et ehk on parem päikesepaneelidest hoopis loobuda. Lisaks tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas viia kaablid katuselt tehnoruumi, mis asub tavaliselt esimesel korrusel. Iga uue lisa ava tegemine katusele, suurendab potentsiaalset lekkeohtu.