Muutlikud suveilmad on saabunud ja taaskord on kohal ka kutsumata külalised –sääsed. Dermatoveneroloog Liis Ilves selgitab, miks sääsed mõnda inimest eelistavad, kuidas end hammustuste eest kaitsta ja kuidas leevendada juba tekkinud sääsepunne.

Sääsk valib ohvri lõhna järgi

«Kuigi täpsed bioloogilised alused pole teada, on leitud, et inimeste lõhn kas peletab või meelitab sääski,» selgitab Ilves. «Naha lõhn võib sõltuda näiteks söödud toidust või tarbitud alkoholist. Küll aga on ühes uuringus leitud, et rasedad on sääskedele lausa kaks korda isuäratavamad. Sarnaselt sääskedele eelistavad puugid inimesi, kellel on spetsiifiline lõhn,» kirjeldab ekspert.

Putukate peletamiseks on spreid, õlid ja putukasokid

Doktor Ilvese sõnul on oluline eristada, kas sääsetõrjevahend on mõeldud nahal või riietel kasutamiseks. Sääsetõrjevahendite valik on aga lõputu ning neid saab kaasa haarata nii apteegist kui ka hästivarustatud kauplustest. Nii ongi ka supermarketite valikusse tekkinud spetsiaalsed vahendid lastele, klassikalised sääsespreid ja looduslikumad vahendid. Looduslikematest ainetest soovitab Ilves kasutada näiteks eukalüpti-, lavendli- või piparmündiõli.

Mis leevendab sügelust?

«Sääskede tekitatud kublad ja sügelus on põhjustatud peamiselt nende süljes olevast histamiinist ning selle nuumrakke aktiveerivast toimest. Üldjuhul sõltub see, kui palju sääsepunnid sügelevad, individuaalsest tundlikkusest ja ka geneetilisest eelsoodumusest,» selgitab Ilves. Samuti on leitud, et naistel sügelevad sääsehammustused rohkem kui meestel.

Turset ja ka sügelust aitab esmalt leevendada sääsehammustusele millegi külma asetamine, õpetab Ilves. Apteekides ja poodides on lai valik sümptomeid leevendavaid tooteid. «Efektiivsed on näiteks tooted, mis sisaldavad tsinki või aaloet. Hea on aaloet kodus hoida ka ootamatu suvise päikesepõletuse leevenduseks.»