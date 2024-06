GALERII Esimene Eesti sisustusettevõte avas USAs esindussalongi

Esindussalong asub 1930ndatel ehitatud Merchandise Marti (THE MART) kümnenda korruse üle 250-ruutmeetrisel pinnal. Samas hoones on oma näidisesaalid sellistel brändidel nagu Andreu World, Bosch, Gaggenau, Miele, Poggenpohl ning maailma suurimal büroomööblitootjal Steelcase.

«Rõõm on näha, kuidas Silen jõudis ajaloolise saavutuseni ning avas esimese Eesti sisustusettevõttena Chicago THE MARTis alalise esindussalongi. See saavutus annab tunnistust nii Sileni uuenduslikust panusest kaasaegsesse büroodisaini kui ka Eesti oskusteabe globaalsest atraktiivsusest ja kvaliteedist. Sileni selge fookus ja tulemuslikkus on leidnud positiivset vastukaja Fortune 500 ettevõtete seas kogu maailmas. Sileni edulugu on kinnitus ettevõtlikkusest ja tublidusest, mis iseloomustavad Eesti ettevõtteid. Ootame huviga Sileni jätkuvat kasvu ja haarde laienemist USAs ja kaugemal,» ütles Ameerika Kaubanduskoja president Eestis Indrek Laul.