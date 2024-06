Ekspert õpetab: kaks tööd, mida juunis õuetomatitega teha

Peenrasse istutatud tomatitaimed hakkavad aga kiiresti kasvama ning vastavalt nende olemusele (ronivad, põõsjad, ühevarrelised) tuleb nendel silm peal hoida ja vastavalt tegutseda. Kuid tema sõnul on sel hetkel eriti tähtis taimede väetamine, täpsemalt tuleb hoiduda nende üleväetamisest. Don selgitab, et korralikult ettevalmistatud peenrad, kuhu on juba värsket komposti sisse segatud, on väga toitainerikkad ning nendesse istutatud tomatid ei vaja eraldi väetamist. ​

Ta hoiatab, et eriti palavatel ja niisketel päevadel on oht, et taimedele tekib lehemädanik. Selle vältimiseks tuleb aianduseksperdi sõnul tomateid pidevalt kärpida ning ebavajalikud oksad (need, millel viljad ei kasva) küljest näpistada. See tagab lehtede vahel efektiivse õhu liikumise ehk niiskus ei jää kinni. Oksi tuleks eemaldada järk-järgult, mitte kõik korraga, et säästa taime šokist.