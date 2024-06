Leedu sai esimesed Michelini tärnid. Majandusminister: sellist edu me küll ei oodanud

Michelini tärni pälvis 13. juunil Vilniuses toimunud tseremoonial neli restorani. Ministri sõnul tõstab Leedu restorani giidi kaasamine riigi tuntust ja panustab riigi majandusse igal aastal 3-4 miljonit eurot.

«Me ei arvestanud, et auhinna saavad nii paljud restoranid. See on tõeline gastronoomiline pidu,» ütles Armonaitė neljapäeva õhtul BNS-ile.

«Majandusele on sellel otsene mõju – hinnanguliselt 3-4 miljonit eurot aastas. Eelmisel aastal kulutasid välisturistid restoranides 376 miljonit eurot. See on suur summa ja Michelini giidi kuulumine tähendab, et rohkem inimesi avastab meid ning Leetu jõuab rohkem inimesi ja raha,» lisas ta.

Neljapäeval Vilniuses toimunud tseremoonial teatati, et neli Leedu restorani – Demo, Džiaugsmas, Nineteen18 ja Pas Mus – on saanud mainekas Michelini giidis ühe tärni. Kokku on Michelini giidis ära mainitud 34 Leedu restorani.

Minister tõstis esile Ukmergė linnaosas asuva restorani Red Brick, mis sai Michelini rohelise tähe oma jätkusuutliku gastronoomia eest. Tema sõnul on selline täht maailmas vaid 500 restoranil. Eestis omab sellist tärni Fotografiska.

«Teine oluline saavutus on see, et Leedul on Michelini juhendis kohti mitte ainult pealinnas, vaid üle riigi. See tähendab, et võib tekkida rohkem edulugusid,» ütles Armonaitė.

Majandus- ja innovatsiooniministeerium on varem öelnud, et Michelini giidi riiki toomine läks maksma 1,5 miljonit eurot. Kolmeaastase lepingu kohaselt peavad Michelini inspektorid Leedut korduvalt külastama. Osa rahast läheb ka riigi reklaamimiseks. Armonaitė sõnul tasub see investeering end ära.

«Kolme aasta jooksul eraldati 1,5 miljonit eurot, mille leidsime majandus- ja innovatsiooniministeeriumi sisemistest ressurssidest, jagades ümber turismile ja kommunikatsioonile eraldatud vahendeid. See toob nüüd 3-4 miljonit eurot lisaväärtust,» rõhutas minister.