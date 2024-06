Psühholoog eestlaslikust naabripelgusest: sadakond aastat tagasi ei olnud see tavapärane

«Väiksemates kogukondades kipuvad inimesed olema oma naabrite suhtes avatumad. Seega, et naabritega suhteid luua, võib linnaski rakendada väikese kogukonna loomise põhimõtteid. Naabritega kontakti loomine nõuab meilt nii julgust kui ka avatust. Olgu selleks siis kõnetamine koridoris või koputus uksele. Uustulnukana saab näiteks ära kasutada võimalust küsida, kuidas teatud asjad majas korraldatud on. Meenutades endale, et igaühel meist on vajadus teistega suhtlemise järele, võib see sammu astumiseks julgust lisada. Siiski tuleb arvestada, et vastus võib olla väga erinev: naabrid võivad suhtlust tervitada või eelistada omaette jääda,» ütles psühholoog.

Soov, et naabrid meid uude koju kolides sõbralikult vastu võtaksid ja et me nendega ka edaspidi hästi läbi saaksime, on midagi, millega igaüks suudab samastuda. IKEA Eesti sisekujunduse osakonna juht Brita Mikvere sõnul selgus IKEA koduse elu uuringust, et kõrvalkorteris või -majas elavate inimeste tundmine tekitab kuuluvustunnet ning teadmine, et saame vajadusel naabritelt abi paluda (22%) või naabritega vestlemine (21%) suurendab veendumust, et meie kodu on turvaline koht. Ta jagab ka mõningaid ideid, kuidas naabritega sõprussuhteid luua.