Michigani pearaudteejaam oli kunagi Detroiti linna pärl. Beaux-arts stiilis hoone teatas oma hiilgeajal kõigile reisijatele, et nad on saabunud USA kõige jõukamasse linna.

Detroiti hiilgeajad on aga minevikus ning kunagisest majandushiiglasest on saanud hingitsev ja võlgades siplev linn. Linna allakäik algas juba 1960ndatel ning mida aeg edasi, seda rohkem hoogu see kogus. Pearaudteejaama tegevus lõpetati 1988. aastal, kuna linna saabujate arv ning massiivse hoone ülalpidamise kulud ei olnud kaugeltki tasakaalus.