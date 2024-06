9 põletavat küsimust ja vastust korduskasutatavate nõude kohta avalikel üritustel

Miks on see kohustus avalikel üritustel, aga mitte eraüritustel?

Kõigil avalikel üritustel tuleb kasutada korduskasutatavaid nõusid, sest just seal on prügistamine kõige suurem – räägime kümnetest tuhandetest ühekordsetest nõudest. Samuti on avalikel üritusel lihtne nõuete järgimist kontrollida. Eraüritustel oleks järelevalve korraldamine keeruline ja rikuks ka inimeste privaatsust.

Kuigi korduskasutatavate nõude kasutamine ei ole eraüritustel kohustuslik, ei tähenda see, et neid ei võiks seal kasutada. Paljud suured ettevõtted, näiteks Bolt ja Wise, on oma suvepäevadel ja firmaüritustel edukalt kasutanud korduskasutuslahendusi, näidates, et ka eraüritustel saab hõlpsasti keskkonnasõbralikke valikuid teha.

Aga korduskasutusnõud teevad sündmuse korraldamise palju kallimaks?

See on pigem müüt. Oluline on vaadata kulusid terviklikult, mitte võrrelda üksnes ühekordsete nõude ostmise ja korduskasutatavate rentimise kulusid. Näiteks vähendavad korduskasutatavad nõud oluliselt jäätmete hulka. Viimasel laulu- ja tantsupeol, kus kasutati korduskasutatavaid nõusid, vähenes jäätmete hulk poole võrra. Kui 2019. aastal tekkis 40 tonni jäätmeid, siis 2023. aastal 22 tonni. Seeläbi vähenesid oluliselt sündmuse jäätmekäitluskulud.

Samuti ei pea ürituse korraldaja rendikulusid üksi kandma. Koostöös toitlustajatega on võimalik kulusid jagada. Väiksematel üritustel, näiteks kodukohvikute päevadel, saab rendinõude asemel kasutada ka isiklikke keraamilisi nõusid, mis aitab rendikulu täielikult vältida.

Miks külastajad nõude kasutamise eest maksma peavad?