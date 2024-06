TÕELINE VÕLUTAIM Meilgi populaarne maitsetaim vähendab krooniliste haiguste riski

Rosmariin on tavaline ravimtaim, mida saab kasutada lugematul arvul roogades. Põletikuvastaseid ja antibakteriaalsed komponente sisaldav maitsetaim ei anna roogadele mitte ainult erilist maitset, vaid toetab ka meie immuunsussüsteemi, parandab ajutegevust, aga ka mälu ja une kvaliteeti. Rosmariini võluomaduste peamiseks põhjuseks on maitsetaimes sisalduv aine nimega apigeniin.

Mis on apigeniin?

Apigeniin on teatud tüüpi flavonoid, mida leidub paljudes taimedes. Flavonoidid on antioksüdandid, mis võivad kaitsta keha erinevate vaeguste eest. Rosmariin on osutunud teaduskatsetes üheks parimaks apigeniini allikaks. See antioksüdant võib vähendada põletikureaktsioone organismis, parandada meeleolu ja immuunsüsteemi.

Apigeniini kasulikkus tervisele

Uuringud on näidanud, et apigeniin parandab aju tervist ja kognitiivseid funktsioone. Rosmariin kaitseb ajurakke kahjustuste eest, parandades seeläbi üldist ajufunktsiooni.

On täheldatud, et isegi rosmariini lõhn võib parandada inimese tähelepanuvõimet, meeleolu ja töövõimet. Apigeniinil on kõigele lisaks ka vähivastased omadused.

On täheldatud, et see looduslik aine võib aeglustada rakukahjustusi ja neid parandada. Seega vähendab apigeniin krooniliste haiguste, vähi ja 2. tüüpi diabeedi tekkeriski.

Rosmariin toataimena Harilik rosmariin kuulub huulõieliste sugukonda, see on igihaljas mitmeaastane poolpõõsas. Harilik rosmariin kasvab toas kuni 15 cm pikkuseks ja 30 cm laiuseks põõsaks. Sel on hästi arenenud puitunud juured, varred püstised, puitunud, oksad tõusvad. Lehed on rosmariinil kitsad, lineaalsed, allakäändunud servadega, alt valgeviltjad, lehekaenlas on lehistunud lühivõrsed. Õied on helesinised.