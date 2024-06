MÜTS MAHA Eesti valgustid pälvisid rahvusvahelise disainipubliku tunnustuse

12.-14. juunini Kopenhaagenis toimunud Põhjamaade suurim disainifestival 3 Days of Design on valdkonna tähtsündmus, mis toob kokku huvilised üle maailma, et tutvuda uue ja ikoonilise mööbli ning valgustitega. Eestit esindas eksklusiivsel festivalil tuntud ja auhinnatud SEOS, kelle peadisainer on Tõnis Vellama. Taani pealinnas esitleti mitut uut valgustite mudelit, mis pälvisid rahvusvahelise disainipubliku tunnustuse.