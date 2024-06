KUMB VALIDA? Kas väiksemad laenumaksed või madalam intressikulu

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova selgitas, mille alusel valikut langetada.

Populaarsem valik on annuiteetgraafikuga laenumaksed ja sellel on väga lihtne põhjus – nii on igakuised maksed tunduvalt madalamad. See tähendab ühest küljest seda, et mõju kuisele eelarvele on väiksem, teisalt aga ka seda, et sama sissetulekuga on võimalus võtta rohkem laenu ja seeläbi lubada endale suuremat või ilusamat eluaset.

Annuiteetgraafikuga on laenumaksed euribori fikseerimise vahelistel perioodidel ühesuurused. Enamasti kasutatakse annuiteetgraafiku puhul 6 kuu euribori, mis tähendab, et 6 kuud järjest on laenumaksesumma alati sama. See suurendab kindlustunnet ja võimaldab paremini planeerida pere eelarvet ning kulusid.

Kuna laenuvõtja igakuised kulud on annuiteetgraafiku puhul madalamad ja pangad võtavad seda maksevõime hindamisel arvesse, saab koduostja vajadusel taotleda ka mõnevõrra suuremat laenusummat. See on enamasti oluline just noortele koduostjatele, kes pole saanud pikalt sääste koguda, et tasuda kodu ostmisel omafinantseering ja jääks raha alles ka uue kodu sisustamiseks.

Alguses suurem väljaminek, aga pikapeale soodsam

Kui igakuiste maksete võimalikult madalana hoidmisest olulisem on tasuda kogu laenuperioodi jooksul kokku vähem intresse, siis tasub kaaluda võrdsete põhiosamaksetega graafikut. Sellisel juhul on kuumaksed laenu esimeses pooles oluliselt suuremad kui annuiteetgraafiku puhul. Samas laenujääk väheneb kiiremini, kuna põhiosa moodustab kuumaksest suurema summa kui annuiteetgraafiku puhul.