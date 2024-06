ELU VÕIMALUS IKEA kutsub kandideerima tasuta koduvärskendusele!

Saabuval sügisel teevad IKEA ja TV3 algust ühisprojektiga, milleks on telesaade «Minu IKEA kodu». Taotluse täitnute hulgast valitakse 8 õnnelikku, kelle tuba või äriruum saab IKEA sisekujundajate käe all täiesti uue kuue. Hooaja jooksul jagavad sisekujundajad vaatajatele ka praktilisi näpunäiteid, kuidas värskendada kodu ilma suuremate remonditöödeta. Saadet hakkab juhtima särav Hanna Martinson.

«Vastavalt IKEA viimasele koduse elu uuringule* väidab 60 protsenti Eesti elanikest, et kodu on nende lemmikkoht. Veelgi enam – küsitluse andmetel ütleb peaaegu iga neljas eestimaalane, et kodu paremaks tegemine on üks tegevusi, mis neile kodus kõige enam rõõmu pakub, ja üle poole küsitletutest plaanivad järgmise kahe aasta jooksul kas uude koju kodu kolida või praegust elamist värskendada. Seetõttu õpetab IKEA sisekujundajate tiim uue telesaate vaatajaid oma kodu paremaks tegema ja jagab inspireerivaid ideid ja praktilisi näpunäiteid päris kodude ja tegelike elutingimuste põhjal, millega paljudel on lihtne samastuda,» ütleb IKEA sisekujundajate juht Brita Mikvere.