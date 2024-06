PEAB PROOVIMA Profikokkade salatrikk viib su praekartulid täiesti uuele tasemele

Kes meist ei armastaks mõnusalt krõbedaid praekartuleid? Selleks, et valmivad kartulid täiesti uuele tasemele viia, tuleb saavutada täiuslik tasakaal suussulava sisu ja krõbeda kooriku vahel.

Et sellega toime tulla, soovitavad profikokad kasutada praekartulite valmistamisel nisujahu. Lihtne ning pea igas majapidamises leiduv koostisosa jätab kartulid mõnusalt pehmeks, tagades ühtlasi ka hõrgult krõmpsuva kooriku. Siinkohal on oluline jahu õige manustamine, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Kartuleid pannil praadides peab kinni pidama paarist reeglist. Esiteks ei tohi pannile panna eri sorti kartuleid, kuna need valmivad erineval kiirusel ja on teistmoodi maitse ja tekstuuriga.

Teine asi, mida meeles pidada, on kartulites olev tärklis. Pannil praetavad kartulid võiksid olla võimalikult tärklisevaesed, et tükid kokku üheks käkiks ei kleepuks. Selleks lõika kartulid võrdse suurusega tükkideks ning leota neid külmas vees. Pea meeles, et mida kauem kartulit vees leotad, seda rohkem tärklist vabaneb. Pikemalt leotades ära unusta vett vahetada.