Eesti poeketi uus äpp asendab kliendikaarti ja ostupulti

«Kliendiuuringutest paistab kõige rohkem silma tarbijate soov digitaalse kliendikaardi järele, kuna plastikut ei taheta enam kaasas kanda. Teiseks just personaalsete pakkumiste vajadus. Oleme klientide kaks suurimat soovi nüüd lahendanud.»

Kliendikaardi registreerimiseks äpiga tuleb skaneerida QR-kood kaupluse kassas asuvalt kleebiselt või iseteeninduskassa ekraanilt. Coop Eesti nime kandva rakenduse leiab, kui trükkida äpi poes otsingusse «Coop Eesti». Rakendus on allalaetav AppStore’ist ja GooglePlay’st.

«Tegemist on rakenduse esimese baasversiooniga, millega saab registreerida Coopi digitaalset kliendikaarti, vaadata ostude ajalugu ja e-tšekke, teha makseid otse äpist ning nendes kauplustes, kus on ostupuldid, kasutada telefoni kauba skaneerimiseks. Tulevikus lisame veel olulisi täiendusi, mis teeb äpi klientide jaoks aina atraktiivsemaks. Üks kindel arendus lähiajal saab olema personaalsete pakkumiste vaatamine ja vahetamine äpi kaudu,» lisas Pajuri. Juuni algul tõi Coop turule Eesti mahukaima ja ainulaadseima personaalsete soodustuste programmi, kus igal ostjal on endal võimalik valida, millistele kaupadele soovib Coopi toidupoes soodushinda.