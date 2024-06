20 aastat Tallinna kinnisvaraturul: mitu keskmist palka kulub täna korteri ostuks?

Ta nentis, et kaks kümnendit tagasi oli vaieldamatult Eesti kõige hinnalisem piirkond Tallinna vanalinn ning on seda ka täna, kuid mitte enam ülekaalukalt. Kui 2004. aastal oli vaja vanalinna 50-ruutmeetrise korteri ostuks 20 aasta keskmist Eesti netopalka, siis nüüd saab vanalinnas korteri kätte 11 keskmise netoaastapalga eest.

«Kahjuks on vanalinn viimastel aastatel saanud külge mõneti kummituslinna kuvandi. Praegu on vanalinna korteritel isegi ülepakkumine – teatud korterid seisavad väga kaua ja inimeste huvi sinna kolimise vastu on väike. Põhjused on olmelised – kuna sealseid maju pole ehitatud tänapäevaste lahendustega, siis kommunaalkulud on kallid ning lisaks käivad vanalinnas elamisega kaasas teatud ebamugavused nagu näiteks keeruline ligipääsetavus,» selgitas Rebane.