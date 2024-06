Ebakompetentsuse tipp! Ametnike äpardus lõhkus noore pere unistuse ja jätab nad suurtesse võlgadesse

Segaduse põhjustas asjaolu, et kinnistu enne sundvõõrandamist pärinud Eric S'il olid kohaliku omavalitsuse ees võlad. Šveitsis elav mees teatas aga, et teda ei oldud võlgadest teavitatud, veel vähem sellest, et kinnistu sundoksjonil maha müüakse. Kui mees sai teada, et tema kinnistu on maha müüdud, pöörduski ta kohtusse ja nõudis seda tagasi.